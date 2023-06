Telkomsel Umumkan Pemenang Duta Internet BAIK Heroes Series 7

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Rangkaian Program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel, yakni Internet BAIK Series 7, yang telah berlangsung pada Februari – Juni 2023 sampai pada puncaknya dengan ditandai penyelenggaraan Awarding Internet BAIK Heroes di SMAN 1 Sewon Yogyakarta.

Melalui Program Internet BAIK, Telkomsel mempertegas komitmen prinsip berkelanjutannya sebagai digital social impact enabler dalam membangun karakter bangsa, khususnya para generasi muda sebagai pengguna internet secara BAIK (Bertanggung Jawab, Aman, Inspiratif dan Kreatif).

Program Internet BAIK mengusung tema 'Inspire, Be Creative, Be Positive', mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi digital.

Serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital secara positif dengan menciptakan konten digital yang kreatif dan inspiratif.

Pada puncak gelaran Program Internet BAIK Series 7, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para peraih Awarding Internet BAIK Heroes di setiap kategori yang telah memenangkan online competition dalam pembuatan konten kreatif yang inspiratif dan memberikan dampak positif.

Untuk Kategori Creative Educator Heroes yang ditujukan bagi para peserta guru/tenaga pendidik diraih oleh Yenti Winataria Tumangkeng dari SD Bruder Melati Pontianak, Kalimantan Barat.

Untuk Kategori Creative Family Heroes yang ditujukan bagi para peserta orang tua, wali, dan komunitas dimenangkan oleh Akbar Fernando Ndabung dari Denpasar, Bali.

Untuk Kategori Creative Junior Student Heroes dan Creative High Student Heroes yang ditujukan bagi para peserta pelajar diraih oleh Aila Nayandini Putri dari SMPN 2 Purwokerto, Jawa Tengah dan Restu Aryaputra dari SMK Bina Nusa Slawi, Jawa Tengah.

Untuk Kategori Best of Short Movie Educator, Parents, & Community dimenangkan oleh Farah Pebrina dari Tegal, Jawa Tengah.

Untuk Kategori Best of Short Movie Student dimenangkan oleh Aulia Fatma N.I.S. dari SMAN 1 Sewon, Yogyakarta. Sedangkan untuk Kategori School Heroes yang memiliki jumlah content creator terbanyak dimenangkan oleh SMKN 1 Karawang, Jawa Barat.

Seluruh peserta yang mendapatkan Penghargaan Internet BAIK Heroes berhak mendapatkan hadiah total senilai Rp 23.500.000 yang dibagi dalam beberapa kategori.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Saki Hamsat Bramono menjelaskan, Telkomsel mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Program Internet BAIK yang telah terpilih sebagai pemenang dan menjadi Duta Internet BAIK Heroes di setiap kategorinya.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di sepanjang tahun 2021 pemerintah telah melakukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif dan melakukan penerbitan klarifikasi terhadap informasi yang tidak tepat (hoax debunking) sekitar 1.773 isu hoaks/ disinformasi .

Hal tersebut menggambarkan bahwa akses pemanfaatan teknologi, khususnya penggunaan ruang digital, masih banyak dihiasi oleh berbagai konten negatif yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.