Kapolres Way Kanan Polda Lampung Beri Tali Asih Personel Polres yang Sakit Menahun

Kapolres Way Kanan dan istri saat menyalurkan bantuan untuk personel yang sakit

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna didampingi Ketua Bhayangkari Penty Teddy Rachesna memberikan tali asih personel Polres Way Kanan yang sakit menahun, Jumat (30/6/2023).

Orang nomor satu di Polres Way Kanan, Polda Lampung ini menyampaikan, kegiatan tersebut dalam rangka Hari Bhayangkara Ke 77.

"Kami memberikan tali asih sekaligus menjalin silaturahmi dan melihat langsung kondisi kesehatan saudara Alfian Mariando di kediamannya Kampung Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu yang sedang sakit menahun," papar Teddy.

Dia menambahkan, dengan kehadiran pihaknya, diharapkan dapat memberi motivasi dan yang diberikan bisa bermanfaat, dapat digunakan sebagai mestinya.

"Kami mendoakan agar personel kami ini cepat diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa,” sambung dia.

Kegiatan dihadiri Kasatlantas AKP Elvis Yani, kasidokkes, personel Polsek Baradatu dan bhayangkari Cabang Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)