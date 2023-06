Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Pemakaman Personel secara Kedinasan di Banjit

Kapolres Way Kanan pimpin upacara pemakaman personelnya

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggelar upacara pemakaman personel secara dinas polri di Banjit.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, memimpin langsung upacara pemakaman almarhum AKP I Dewa Gede Anom, Kasipropam Polres Way Kanan, Jumat (30/06/2023).

Kapolres Way Kanan mengucapkan turut berduka cita atas Wafatnya AKP I Dewa Gede Anom.

"Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin," ucap kapolres.

Acara pemakaman secara kedinasan berlangsung sekira pukul 13.30 WIB di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna sebagai inspektur upacara dengan dihadiri PJU Polres Way Kanan, kapolsek Jajaran, personel Polres Way Kanan dan Bhayangkari.

Kegiatan diawali upacara lemberangkatan jenazah di kediaman almarhum dengan penyerahan jenazah oleh pihak keluarga kepada Irup dan dilanjutkan Upacara Pemakaman secara dinas Polri di Kampung Bali Sadar Utara.

(Tribunlampung.co.id)