9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Seon Ho, Bintang Can This Love Be Interpreted

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho memiliki cerita yang menarik.

Drama Can This Love Be Interpreted atau dengan judul sebelumnya yakni Can You Translate This Love?, akan dibintangi oleh Kim Seon Ho bersama dengan Han So Hee.

Drama yang bergenre komedi romantis ini disutradarai oleh Yoo Young Eun.

Sementara itu naskah aslinya ditulis oleh Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Aktris cantik Han So Hee juga diincar untuk membintangi drama ini.

Di tahun ini, wanita kelahiran 1994 tersebut kebanjiran job.

Banyak drama yang akan dibintanginya, contohnya saja Gyeongseong Creature dan drama mendatang Dotgabi.

Sedangkan Kim Seon Ho terkenal pada drakor Hometown Cha-Cha-Cha dan Start Up.

Rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho

1. Hometown Cha-Cha-Cha (2021).

2. Run On (2020).

3. Start-Up (2020.