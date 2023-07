Gapura Jumbara PMR Nasional di Lampung Selatan Bakal Dibangun Permanen

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Gapura Kampung Jumpa Bhakti Gembira ( Jumbara ) PMR Nasional ke-IX tahun 2023 di kawasan Agrowisata Kalianda, Lampung Selatan akan dibuat permanen.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan itu saat memimpin upacara mingguan dan rapat pembubaran panitia acara Jumbara PMR Tingkat Nasional ke-IX , Senin (10/7/2023).

Diketahui, acara Jumbara PMR Nasional ke-IX digelar di Agrowisata Kalianda, Lampung Selatan, Lampung sudah selesai pada Minggu (9/7/2023).

Hari ini Senin (10/7/2023) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto beserta pegawai Pemkab Lampung Selatan beserta instansi terkait yang terlibat pada acara Jumbara menggelar pembubaran panitia.

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan pihaknya akan membuat gapura kampung Jumbara tersebut menjadi permanen.

Sebab, gapura kampung Jumbara sebelumnya hanya terbuat dari tiang dan tulisan dari banner saja.

Pembuatan gapura kampung Jumbara, dimaksud Nanang, supaya masyarakat bisa mengenang sejarah Jumbara yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Nanang, kesuksesan pelaksanaan Jumbara PMR Tingkat Nasional ke-IX merupakan catatan sejarah yang membanggakan bagi Kabupaten Lampung Selatan.

"Inilah buah karya kita, kesuksesan kita. Sejarah ini belum tentu bisa terulang 100 atau 200 tahun lagi. Lampung Selatan best of the best," ujar Nanang.

Nanang pun mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran perangkat daerah.

Nanang juga mengajak pegawai Pemkab Lampung Selatan dan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat kegotong royongan.

Nang Ermanto juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan Jumbara PMR.

"Saya sangat mengapresiasi seluruh jajaran perangkat daerah, camat, kelurahan serta anggota TNI-POLRI. Ini merupakan suatu prestasi, kalau tidak ada kedisiplinan bagaimana kita bisa melayani 34 provinsi dan 12 negara sahabat, ini luar biasa," ucap Nanang.

Nanang menyampaikan, keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan menjadi tuan rumah Jumbara mendapatkan apresiasi yang besar dari PMI Pusat, seluruh peserta, termasuk dari kontingen manca negara.

Nanang menyebut semua acara dalam Jumbara berjalan lancar dan kondusif.

"Acara Jumbara ini agenda 5 tahun sekali. Jika kita hitung, ada 34 provinsi yang ikut serta, belum tentu 100-200 tahun lagi bisa kembali ke Lampung Selatan atau di Provinsi Lampung," ujar Nanang.

"Ini menjadi kebanggaan bagi pejabat khususnya masyarakat Lampung Selatan,” tutup Nanang. (Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)