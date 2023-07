Digugat Cerai Lady Nayoan, Rendy Kjaernett Ungkap Penyesalan untuk Istri dan Anak 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rendy Kjaernett ungkap penyesalannya karena telah menghancurkan kebahagiaan istri dan anaknya.

Diketahui Lady Nayoan, istri Rendy Kjaernett akhirnya menggugat cerai melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Senin (10/7/2023).

Sementara Jeje Govinda memutuskan untuk memaafkan Syahnaz Sadiqah dan berjanji akan melindunginya, pasca perselingkuhan Syahnaz dan Rendy dibongkar oleh Lady lewat media sosial.

Nasib rumah tangga Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan kini berada di ujung tanduk.

Mengacu pada jadwal di pengadilan, Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett akan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Bekasi pada 18 Juli 2023 mendatang.

Sementara itu, lewat media sosialnya, Rendy Kjaernett terlihat lebih sering mengunggah kebersamaannya dengan kedua anaknya.

Kata-kata manis dan penyesalan terkading dibubuhkan Rendy, sembari memajang foto anak-anaknya.

Seperti yang ia lakukan beberapa jam yang lalu.

Pria yang berselingkuh dengan Syahnaz itu memajang foto anak laki-laki dan perempuannya yang sedang tertidur pulas.

Rendy menambahkan tulisan berupa permintaan maaf dan penyesalan karena sudah menghancurkan kebahagiaan anak-anaknya

“Maafin papa ya. I have ruined you happiness,” tulis Rendy Kjaernett seperti yang dikutip oleh Grid.ID, Selasa (11/7/2023).

Penyesalan Rendy karena sudah menghancurkan kebahagiaan anak dan istrinya diikuti oleh janjinya untuk memperbaiki keadaan.

“But I promise, I will fix it for you guys,” tulis Rendy.

“Especially your mother, I’II fix it,” sambung Rendy Kjaernett.