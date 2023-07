Kepala Polda Lampung Ingatkan Personelnya Tak Hidup Hedon pakai Barang Mewah

Kepala Polda Lampung tekankan anggota tidak hidup hedon menggunakan barang mewah, diutarakan saat kunjungan ke Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menekankan anggota atau personelnya untuk tidak hidup hedon menggunakan barang mewah.

"Kalau satu personel berbuat salah maka institusi ini akan merasakannya, untuk itu mari kita jaga," kata orang nomor satu di Polda Lampung ini, Senin (17/7/2023).

"Hindari sikap-sikap konsumtif, hindari membeli, memakai barang-barang mewah," pintanya.

Irjen Pol Helmy berujar, perkembangan situasi sudah berubah dan dia mengajak semua pihak peka menyikapi perkembangan yang ada.

"Sekarang eranya kecepatan dan responsif, pelayanan kita harus rensponsif," katanya.

"Masyarakat begitu aktif mengikuti, mengawasi, dengan berbagai cara. Contohnya media sosial, yang begitu cepat diketahui orang dimana saja," sambung dia.

"Masyarakat tidak butuh retorika, masyarakat butuh cepat dibantu, masyarakat butuh permasalahannya cepat dibantu," tekannya lagi.

Ketika turun di tengah masyarakat dalam pelayanan masyarakat, sikap tutur kata dimintanya juga untuk terjaga agar mendapatkan legitimasi sosial.

Ketika sudah mendapatkan legitimasi sosial, apapun yang dilakukan masyarakat menurutnya akan percaya.

Atas nama pimpinan dirinya juga berterimakasih atas kesuksesan Operasi Ketupat Krakatau dan event nasional Operasi Jumbara Krakatau yang berjalan dengan baik.

"Itu semua karena masing-masing kita yang diberi tugas mengerti apa yang menjadi tugasnya, mudah-mudahan ini dapat dipertahankan," urai dia.

Di dalam kunker ke jajaran Polres Way Kanan, kapolda diterima langsung oleh

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya berserta forkompimda Way Kanan, kapolres dan wakapolres serta seluruh PJU dan personel Polres Way Kanan.

Kapolda turut didampingi Ketua Bhayangkari Lampung, Lurie Helmy Santika serta pengurus bhayangkari Lampung dan beberapa PJU Polda Lampung.

Kapolda sebelum memberikan pengarahan, bersama forkopimda Way Kanan dan PJU Polda Lampung terlebih dahulu meresmikan Gedung SPKT Tantia Sodhirajati Polres Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)