Siswa Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf Bandar Lampung Mulai Ikuti MPLS

Tribun Lampung/Bayu Saputra

Sejumlah siswa Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Senin (17/7). MPLS di Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Ketua Yayasan Sekolah IT Abdurrahman Ibnu Auf, Abdul Rozak.