Pelaku Percobaan Perampokan BRI Link di Lampung Diringkus Polisi

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Gerak cepat, jajaran Tekab 308 PRESISI Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, berhasil meringkus pelaku percobaan perampokan di BRI Link Way Kanan, Lampung.

Tak sampai 24 jam, pelaku percobaan perampokan di BRI Link Way Kanan, Lampung, tersebut, menyerah di tangan polisi.

Adapun insiden percobaan perampokan di BRI Link Way Kanan, Lampung tersebut terjadi pada Kamis 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.50 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba mengungkapkan, percobaan perampokan BRI Link tersebut terjadi tepatnya di satu ruko agen BRI Link, di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung.

Pelau berinisial HE (29) yang berdomisili di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Adapun kronologi kejadian, yakni pada Kamis 06 Juli 2023 sekitar pukul 07.50 WIB telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan (curas) di ruko agen BRI Link di Kampung Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kejadian berawal saat Novy (19) sedang bekerja di Agen BRI Link.

Setelah itu datang seorang laki-laki yang menggukanan masker dan topi yang tiba-tiba langsung masuk ke dalam ruko Agen BRI Link tersebut.

Kemudian hendak mengambil handphone yang sedang digunakan oleh Novy dan uang yang ada di BRI Link.

“Laki-laki tersebut memegang tangan korban dan memiting kepala korban,” katanya, Minggu (23/7/2023).

Korban melakukan perlawanan, Novi pun dapat melepaskan pitingan pelaku.

Karena merasa terancam lalu korban berteriak, sehingga pelaku lari keluar dari ruko Agen BRI Link.

Pelaku melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih.

Meski tidak ada kerugian materil, namun korban mengalami trauma terutama saat melakukan pekerjaan.