Harumkan Nama Indonesia, Program Desa Digital bank bjb Dibawa ke ASEAN Village Network

Tribunlampung.co.id, Bandung- Program Desa Digital binaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) akan dibawa ke ASEAN Village Network.

ASEAN Village Network digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) RI di Yogyakarta pada 24-27 Juli 2023.

Pertemuan bertajuk 1st ASEAN Village Network Meeting dan Back to Back Meeting Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) diikuti sejumlah desa percontohan di Indonesia yang sukses mengembangkan ekonomi lokal dan potensi masyarakat desa.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bank bjb sebagai salah satu lokomotif Bank Pembangunan Daerah berkepentingan menyukseskan acara tersebut karena sangat erat dengan pengembangan ekonomi secara inklusif ke pelosok-pelosok desa.

Ada sembilan desa yang akan mengikuti ASEAN Village Network, yang terbagi dalam tiga kategori.

Yakni desa wisata, desa digital, dan desa one village one product (OVOP).

Salah satu desa yang terpilih adalah Desa Cibiru Wetan, Bandung, Jawa Barat, yang mewakili kategori desa digital.

“Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa binaan bank bjb dalam program Desa Digital bank bjb yang ikut serta dalam kegiatan ASEAN Village Network Indonesia,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (26/7/2023).

Ia mengungkapkan, dalam rangkaian acara ASEAN Village Network ini, bank bjb juga akan menjadi narasumber dalam agenda ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDG in the Village Level.

Dengan membahas mengenai peran Bank Pembangunan Daerah dalam pembangunan desa dan pedesaan.

Yuddy mengemukakan bank bjb akan menyampaikan mengenai pemanfaatan jasa layanan perbankan bank bjb dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan pedesaan.

Serta pemberdayaan masyarakat desa dan pedesaan di wilayah kerja bank bjb.

Terdapat tiga agenda utama yang akan berlangsung selama acara terkait dengan rencana aksi pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di ASEAN.

Agenda pertama yakni ASEAN Village Network (AVN) meeting yang akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakan pedesaan.