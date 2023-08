Polwan Polres Way Kanan Polda Lampung Lakukan Police Goes to School ke SMAN 1 Baradatu 

Polwan Polres Way Kanan gelar Police Goes to School ke SMAN 1 Baradatu.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polwan Polres Way Kanan, Polda Lampung, laksanakan Police Goes to School ke SMAN 1 Baradatu, mengedukasi peraturan lalu lintas ke para pelajar.

Giat jajaran Polda Lampung itu dilakukan di SMA Negeri 1 Baradatu, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan, kegiatan Police Goes to School dilaksanakan dalam menyambut Hari Jadi Polwan ke-75 tahun 2023.

"Sehingga seluruh polwan Republik Indonesia serentak melaksanakan kegiatan polwan menjadi pembina upacara di sekolah pada Senin, 31 Juli 2023 kemarin," jelasnya, Selasa (1/8/2023).

Usai menjadi pembina upacara, Bripka Winda Yuni Astorini didampingi Aipda Angga Wahyuni bersama delapan polwan Polres Way Kanan memberikan materi mengenai kenakalan remaja, tindakan kriminal dan cerdas aman bermedia sosial kepada pelajar di lapangan SMAN 1.

"Melalui Police Goes to School, kami mengajak kalangan pelajar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas di kalangan pelajar,” beber AKBP Teddy.

Penyuluhan/sosialisasi tentang UU lalu lintas kepada para pelajar pun diberikan agar mereka patuh dan taat terhadap peraturan berlalu lintas yang baik dan benar.

"Guna mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” imbuh dia.

pelajar juga diminta tidak melakukan bullying (perundungan) di lingkungan sekolah, terlebih dalam bentuk kekerasan fisik yang bisa berakibat fatal yang berujung pidana.

Polwan Polres Way Kanan memberikan doorprize kepada pelajar yang aktif dalam kegiatan.

Kegiatan dihadiri personel polwan Polres Way Kanan, bhabikamtibmas Polsek Baradatu, dewan guru dan para pelajar SMA Negeri 1 Baradatu.

(Tribunlampung.co.id)