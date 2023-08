Kabid Humas Polda Lampung: Tim Putra Putri DKI Jaya Unggul di Zona III Kapolri Cup 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Turnament Volley Ball Kapolri Cup 2023, masih berlangsung antara tim putri DKI Jakarta Vs Lampung, tim putra DKI Jakarta Vs Lampung dan juga dari tim putra Banten Vs Bengkulu yang disaksikan Kepala Polda Lampung.

Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan para PJU Polda Lampung hadir langsung menyaksikan pertandingan kejuaraan bola voli.

Kapolda Lampung juga memberikan semangat kepada atlet bola voli yang lagi bertanding untuk menjadi juara dan mendapatkan piala volley ball Kapolri Cup 2023.

Para atlet bola voli putra dan putri masih menunjukkan keunggulan dan kehebatannya untuk memenangkan pertandingan di kejuaraan bola voli di Stadion GOR Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (6/8/2023).

Melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan, dalam kejuaraan bola voli Kapolri Cup untuk tujuan mencari bibit-bibit atlet yang unggul.

Baca juga: Tim Bola Voli putri Polda Lampung melaju babak 16 besar Bermain di Gresik pekan Depan

Baca juga: Jajaran Polda Lampung Patroli Sasar Jalan Raya dan Lingkungan Warga di Kota Metro

Selain itu berprestasi yang nantinya menjadi atlet bola voli baik di kancah nasional maupun internasional.

Umi, menjelaskan saat ini yang bertanding kejuaraan bola voli dan hasil dari pertandingannya adalah tim putri DKI Jakarta Vs Lampung.

"Dimana pada set 1 (pertama) putri Lampung menang namun selanjutnya pada set berikutnya kalah dari DKI Jakarta dengan 4 set dan skor 1-3 dimenangkan tim putri DKI Jakarta," ungkap Umi.

Sedangkan pertandingan pada tim putra Lampung Vs DKI Jakarta sempat saling kejar angka dari setiap set namun tim putra DKI Jakarta tetap mengungguli Lampung dengan skor 3-0.

Selain itu, pertandingan tim putra Bengkulu Vs Banten dimana awal pertandingan set pertama Tim Bengkulu menang namun pada pertandingan set-set berikutnya tim putra Banten memenangkan pertandingan dengan 4 set dan skornya 1-3 kemenangan atas tim putra Banten.

Kabid Humas dalam hal ini terus mengajak kepada masyarakat Lampung untuk hadir dan menyaksikan langsung pertandingan bola voli di GOR Sumpah Pemuda PKOR Way Halim.

(Tribunlampung.co.id)