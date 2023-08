Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Lomba Lompat Taplak Bergambar di HUT RI ke 78

Polres Way Kanan gelar lomba lompat taplak bergambar, selain gelar olahraga bersama, Jumat (18/8/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, gelar lomba lompat taplak bergambar, selain gelar olahraga bersama, Jumat (18/8/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengatakan, kegiatan ini sebagai sarana untuk semakin mempererat dan memperkukuh jalinan silaturahmi.

Di dalam perlombaan yang dicari bukan menang tapi rasa kebersamaan dan keakraban.

"Dengan adanya rasa kebersamaan dan keakraban ini, tentunya akan menciptakan suasana yang harmonis sehingga semua tugas akan lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama,” ungkap AKBP Pratomo.

Kegiatan olahraga dengan start dari halaman mapolres bergerak menuju KM 8, kemudian finish di Polres Way Kanan dengan jarak yang ditempuh sekitar 1 km.

Usai jalan santai dan senam, ratusan peserta yang memeriahkan peringatan HUT RI ke 78 dengan dipimpin Kapolres Way Kanan dan dilanjutkan berbagai macam perlombaan.

Mulai dari lomba memasak nasi goreng, memasang dasi, make up berpasangan, memasukkan paku ke dalam botol.

Ada juga joget balon, balap karung, makan kerupuk, kelereng sendok, got talent, dan lompat taplak bergambar.

Hadir juga Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, pejabat utama Polres Way Kanan, para kapolsek jajaran, anggota Polres Way Kanan dan ibu bhayangkari.

(Tribunlampung.co.id)