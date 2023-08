Respons Video Pungli, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Perintah Patroli di Blambangan Umpu

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo menerjunkan anggota patroli ke Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (26/8/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo memerintahkan anggotanya patroli ke Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (26/8/2023).

Orang nomor satu di Polres Way Kanan, Polda Lampung, itu menerjunkan anggota patroli, karena adanya sebuah video yang diunggah seorang sopir truk melalui akun TikTok @arumsaja terkait pungli yang marak terjadi di Blambangan Umpu, Way KananĀ

Anggota patroli diterjunkan untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah tersebut.

"Selanjutnya Polres Way Kanan akan melakukan penyelidikan dan mengusut lebih lanjut mengenai pungli di daerah tersebut," kata AKBP Pratomo Widodo.

