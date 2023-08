Hipmi Lampung Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Meningkat hingga 5-6 Persen 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung memprediksi mendekati tahun politik 2024 pertumbuhan ekonomi akan meningkat hingga 5-6 persen.

"Nanti kita lihat mendekati pada tahun politik pergerakan ekonomi wait and see, karena ini menyangkut keputusan politik," kata Ketua Hipmi Lampung Ahmad Giri Akbar kepada Tribun Lampung, Minggu (27/8/2023).

Ia mengatakan, pihaknya memprediksi kenaikan perekonomian ini dikarenakan adanya dinamika calon presiden (capres) dan pasangannya.

Giri mengatakan, pihaknya memprediksi bahwa akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi di Lampung pada kuartal IV.

"Pertumbuhan ekonomi di Lampung diprediksi hanya merangkak naik sekitar 5-6 persen saja karena tepat mendekati tahun politik," kata Ketua Hipmi Lampung Ahmad Giri Akbar saat diwawancarai Tribun Lampung, Minggu (27/8/2023).

Ia mengatakan, Hipmi Lampung menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang memang besar ditopang dari sektor rumah tangga.

Giri mengatakan, Hipmi melihat kenaikan atau pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat ini karena kegiatan di masyarakat pasti meningkat dan menggeliat.

"Karena pemain besar saat ini masih wait and see, sehingga bukan saja sektor medium dan UMKM saja akan tetapi sektor besar juga wait and see tentang arah kebijakan politik," kata Giri.

Hipmi Lampung melihat juga pada kuartal keempat mendekati tahun politik.

"Karena arah kebijakan adanya fatsun atau etika politik santun dan kami memperkirakan pergerakan ekonomi kondusif," kata Giri.

"Kemudian apakah pemilu damai, apakah pemilu panas dan setiap industri dan apakah harus melakukan corporate action atau tidak," kata Giri.

Ia mengatakan, pihaknya melihat sampai kuartal ketiga hingga sampai pasangan jelas untuk arah pergerakan ekonomi.

"Sampai konsolidasi masing-masing pihak itu tercapai, saya rasa perekonomian Lampung akan merangkak naik lagi," kata Giri.

"Saya yakin pada awal tahun 2024, perekonomian Lampung sudah bisa pulih kembali seperti pada tahun 2019," kata Giri.