Nama Anak Jennifer Coppen, Ada Nama Belakang Kekasihnya

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Jennifer Coppen baru saja melahirkan anak dari kekasihnya Dali Wassink.

Anak Jennifer Coppen berjenis kelamin perempuan yang lahir pada Senin (28/8/2023) kemarin.

Buah hati Jennifer Coppen tersebut diberi nama, Kamari Sky Wassink.

Kabar tersebut dibagikan Jennifer melalui unggahan di akun instagramnya, Selasa (29/8/2023).

"Sepuluh jari kecil, sepuluh jari kaki yang sempurna. Kau penuhi hati kami dengan cinta yang melimpah," ujar Jennifer Coppen dalam caption unggahannya.

"28 Agustus 2023, 06.25 am, kami telah dikaruniai seorang putri cantik dengan berat 3.4 kg dan panjang 54 cm dalam keadaan sehat sempurna," terang Jennifer.

"Welcome our little one Kamari Sky Wassink," ucap Jennifer.

Dalam galeri unggahannya itu, Jennifer juga memuat gambar dirinya tengah memberikan ASI kepada sang buah hati.

Sekedar informasi, kabar soal kehamilan Jennifer Coppen sempat membuat publik ramai beberapa waktu lalu.

Penyebabnya publik bertanya-tanya soal status hubungan Jennifer dengan Dali Wassink.

Sebab antara Jennifer Coppen dan Dali Wassink belum ada kabar menikah.

Namun tiba-tiba Jennifer Coppen dan Dali Wassink umumkan kehamilan.

Jennifer Coppen tetap cuek dan terus menjaga kehamilannya hingga melahirkan putri pertama meski banyak yang hujat hamil di luar nikah.

Kini Jennifer Coppen pun mengucapkan rasa syukur atas kelahiran anak pertamanya yang selamat dan sehat.