Takut Lindas Motor Sopir Truk Banting Setir ke Kiri, Ini yang Terjadi

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Takut senggol sepeda motor Mio bernopol BE 4876 YW yang berada tepat di belakang pikap Grand Max biru, sopir truk Mitshubisi Fuso nopol BE 9050 C nekat banting setir ke kiri.

Sang sopir truk fuso, Sandi (25) warga Jabung Lampung Timur mengaku begitu tahu laju kendaraannya tidak bisa dihentikan ia langsung banting setir ke kiri.

"Saya nekat banting setir ke kiri, sudah gak bisa mikir saya takut motor di samping mobil saya kelindes," ungkapnya, Jumat 4 Maret 2018.

Begitu banting setir, lanjutnya, truk bagian kanan menabrak bak belakang pickup. Sehingganya mobil pikap berbalik arah yang sebelumnya menuju arah Jalan Soekarno Hatta kembali ke arah jalan pulau Tirtayasa.

"Mobil saya langsung hantam tembok dan masuk siring, saya selamat karena pakai sabuk, tapi saya udah gak sadar karena udah nyelip kaca," sebutnya.

Sandi pun mengaku hendak mengirim galon air mineral menuju ke gudang bulog.

"Mau kirim ke gudang bulog, gak tahunya di sini malah kecelakaan, kalau dari pikap gak ada yang mati, cuma luka-luka. Katanya keneknya sampai terpental," tutupnya.