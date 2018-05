Jelang Ramadan Cabai Merah di Gisting Tembus Rp 40.000 Per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai merah melonjak lagi jadi Rp 40.000 per kg dari sebelumnya Rp 35.000 per kg beberapa hari jelang Ramadan.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, Tanggamus, memasuki pekan ini cabai merah naik. Kenaikan tidak bisa ditahan lagi karena tingginya permintaan menjelang puasa.

"Sekarang ini naiknya karena mau puasa, pokoknya mulai sekarang apa saja bisa naik karena mau puasa," ujar Nurhasanah, Minggu 13 Mei 2018.

Harga cabai merah baru naik pada pekan lalu dari Rp 33.000 jadi Rp 35.000 per kg, dan kini naik lagi tembus Rp 40.000 per kg. Dengan kenaikan ini harga cabai merah makin jauh dari harga normal yang kisaran Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per kg.

"Mungkin nanti semakin dekat dengan puasa, harga bisa naik lagi. Biasanya harga-harga memang naik mendekati puasa. Sebab orang yang beli banyak untuk persiapan puasa," ujar Nurhasanah.

Selain cabai merah, kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang kini Rp 22.000 dari Rp 20.000 per kg, kemudian kol jadi Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg, dan terong jadi Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg. (Tri Yulianto)