6 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Jalinbar Negeri Sakti

Laporan Reporter Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GEDONG TATAAN - Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Lintas Barat Dusun Menanti Kasih, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Kamis, 24 Mei 2018 pukul 11.50 WIB.

Baca: Apakah Anda Termasuk Orang Beruntung? Cek Garis Tangan Anda Sekarang!

Kecelakaan itu melibatkan enam kendaraan, yakni truk Fuso BE 8261 CU, Toyota Kijang Super BE 2048 CP, pikap L300 BE 9365 CX, dan pikap Espass BE 8250 AL.

Baca: Begini Kronologi Kecelakaan Beruntun di Negeri Sakti

Selain itu ada dua sepeda motor, yakni Honda Supra X BE 4295 J dan Honda Beat BE 6732 RM. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (*)