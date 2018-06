10 Fakta Penangkapan 3 Terduga Teroris di Pringsewu, Lampung, Dikira Ada Orang Berkelahi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lampung kembali menjadi sasaran operasi dari Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.



Bergerak bersama Polda Lampung dan Polres Tanggamus, pasukan elite Polri ini menyasar wilayah Kabupaten Pringsewu, Minggu 3 Juni 2018.



Hasilnya, mereka sukses menangkap tiga orang terduga teroris di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo.



Berikut ini fakta-fakta yang terungkap dalam peristiwa tersebut.







1. Ketiga terduga teroris bernama Uj (43), penjual obat tradisional; Im (42), penjual kue aneka keripik khas Lampung; dan In atau Hen (37), penjual motor bekas.



2. Ketiganya ditangkap satu per satu. Mulanya, Uj dan Im, lalu In atau Hen.



3. Dirintelkam Polda Lampung Kombes Amran Ampulembang mengatakan ketiganya masih dimintai keterangan di Mako Brimob Lampung.



4. Belum diketahui apakah ketiganya masih jaringan Supriyanto yang sempat diamankan di Gedongtataan Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu.







5. Polisi juga belum membeberkan barang bukti yang diperoleh dari ketiga terduga teroris.



4. Kepala Polsek Sukoharjo AKP Wahidin juga membenarkan penangkapan terduga teroris ini. Namun secara detail penangkapan, dirinya tidak mengetahui.