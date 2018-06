Beri Makna Ibadah Ramadan, Kanwil BRI Bandar Lampung Berbagi dengan Sesama

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menggunakan momen Ramadan dan untuk memberi makna ibadah selama Ramadan, Kanwil BRI Bandar Lampung berbagi kepada sesama. Hal ini dilakukan dengan berbagi paket dan santunan kepada anak yatim hingga sahur on the road.

Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung Yoshua Palti Hutapea menjelaskan, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Kanwil BRI Bandar Lampung setiap Ramadan. Tahun ini, jumlah paket maupun santunan yang diberikan kian bertambah.

"Harapannya dengan ini bisa mengingatkan kepada seluruh keluarga BRI untuk peduli sesama. Dengan begitu diharapkan dapat mempertebal keimanan, memperkuat silaturahmi dan memberi makna dalam ibadah Ramadan," jelasnya saat buka bersama BRI di Novotel Lampung, Senin (4/6).

Adapun bantuan yang diberikan pada kesempatan tersebut antara lain 2.000 paket sembako senilai Rp 300.000.000 yang disalurkan melalui Kanwil BRI Bandar Lampung da 14 kantor cabang BRI di Lampung dan Bengkulu. Ada pula paket santunan anak yatim sejumlah Rp 53.200.000 untuk 200 anak.

Yoshua menambahkan, Kanwil BRI Bandar Lampung melalui Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) Kanwil Bandar Lampung juga menyerahkan tali asih kepada para pensiunan BRI sebanyak 207 paket.

"Kemudian parsel ramadan kepada pekerja dasar BRI sebanyak 272 paket serta kado kepada anak yatim sebanyak 250 paket," jelasnya pada acara yang dihadiri oleh Direktur Ritel dan Menengah BRI sekaligus Direktur Pembina Kanwil BRI Bandar Lampung Supari dan Wakil Inspektur Kanwil BRI Bandar Lampung Donny Himawan Ratri tersebut.

Sebelumnya, Kanwil BRI Bandar Lampung juga mengadakan Sahur on The Road dengan membagikan 100 paket untuk penyapu jalan di seputaran Bandar Lampung. Sahur on The Road ini dilakukan pada Selasa 29 Mei 2018 lalu untuk berbagi langsung kepada masyarakat. (ana)