Dissos Lampura: Pembagian Beras Rastra Tidak Boleh Dibagi Rata

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Beras Sejahtera (Rastra) yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat(RTSPM) tidak diperbolehkan dibagi rata.

Pasalnya beras tersebut, sudah jelas peruntukannya bagi masyarakat yang tidak mampu atau pra sejahtera.

”Tidak boleh (Rastra) dibagi rata atau Bagito. Karena, sudah jelas penerimanya by name, by address,”ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Utara Muhammad Erwinsyah, Rabu 6 Februari 2019.

Dikatakan, jika ada kesepakatan tersebut, maka aparatur Desa, Kecamatan, dan TKSK dilarang ikut campur dalam hal tersebut dan dipersilahkan kesepakatan dari rumah tangga sasaran penerima manfaat(RTSPM) saja.

”Jika sampai terjadi ada aparatur yang terlibat atau TKSK terlibat, maka dapat berdampak sanksi hukum. Tapi yang jelas tidak boleh di bagito(bagi roto), ini menyalahi aturan,”tegasnya.

Lebih lanjut, Erwin menyebut, pada bulan Mei 2019 mendatang, bantuan Rastra akan berubah menjadi bantuan pangan non tunai(BPNT).

Dimana bantuan akan disalurkan melalui e-warung yang segera akan dibentuk di setiap kecamatan.

”Dengan begitu, RTSPM(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) dapat langsung mengambil bantuan pemerintah ini di masing-masing e-warung yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan,”katanya.

Dalam pengelolaan e-warung, imbuh Erwin, akan dilaksanakan oleh kelompok usaha bersama(KUBE) yang berasalkan dari RTSPM BPNT masing-masing desa.

