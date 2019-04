Pengaman Pemilu 2019, Polres Way Kanan dan BKO Brimob Polda Lampung Terapkan Prinsip 3P dan 3L

Polres Way Kanan bersama BKO Brimob Polda Lampung gelar aplel pagi di Lapangan Parama Satwika Polres Way Kanan, Senin (15/4/2019)

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan bersama BKO Brimob Polda Lampung menggelar apel pagi di Lapangan Parama Satwika Polres Way Kanan, Senin (15/4/2019)

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro bersama Wakapolres Way Kanan, para pejabat utama, aparatur sipil negara (ASN), dan anggota Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan mengucapkan selamat datang kepada anggota Brimob yang akan melaksanakan BKO di wilayah hukum Polres Way Kanan, mudah-mudahan dapat membantu pengamanan Pemilu 2019 dan bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Dalam arahannya, AKBP Andy mengajak seluruh personel yang hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri untuk mampu memberikan pengamanan.

Kepada personel Polri yang akan diterjunkan ke tempat pengamanan TPS, Kapolres berpesan jangan pernah ragu dengan melaksanakan tugas dan tindakan di lapangan, kenali situasi kondisi daerah dan tempat sesama lokasi TPS sebelah, bila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan membuat situasi yang tidak baik rekan-rekan petugas yang berada di lokasi lain dapat segera hadir membantu.

"Saya berharap personel pengamanan di TPS dapat melaksanakan tiga P yakni proaktif (lebih daripada sekedar mengambil inisiatif atau lebih aktif), partnership (bekerjasama menjaga hubungan dengan masyarakat dalam rangka pengamanan), dan problem sollfing (berupaya setiap saat bila menemukan kerawaaan dapat dengan cepat memecahkan permasalah melalui kerjasama dan pendekatan kepada masyarakat),” ungkap Kapolres Way Kanan.

"Kemampuan lain yang harus dimiliki anggota melalui 3L yakni jika terjadi sesuatu tersebut lakukan tindakan, lokalisir jangan sampai meluas, dan laporkan segera kepada pimpinan. Kita semua berharap bahwa pemilu 2019 berjalan aman, damai dan sejuk, “ tegas AKBP Andy.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)