Amankan Malam Takbiran Semalam, Polres Lampung Utara Terjunkan 175 Personel

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuadi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Ramadan telah usai, Idul Fitri telah menyambut dan tiba saatnya seluruh umat muslim merayakan kemenangannya datangnya hari raya Idul Fitri 1440 H/2019.

Untuk pengamanan malam takbiran semalam, sebanyak 175 personie Polres Lampung Utara melaksanakan apel siaga yang dipimpin Kabag Ops Polres Lampung Utara Kompol Nelson F. Manik .

Apel berlangsung di halaman SPBU Tugu Payan Mas, Kotabumi, Lampung Utara, Selasa (4/6/19).

Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, malam ini malam dimana seluruh umat muslim merayakan kemenangannya datangnya hari raya Idul Fitri 1440 H/2019 dengan takbiran.

Sebelumnya Bupati Lampung Utara sudah membuat surat edaran agar tidak melakukan konvoi pada malam ini.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan konvoi keliling lebih baik takbiran di masjid agar lebih bermakna," kata Kapolres.

Akan tetapi tidak menutup kemuningkinan masih ada masyarakat yang melakukan takbir keliling.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Polri di back up TNI akan all out mengamankan kegiatan malam takbiran ini.

Kapolres menambahkan dalam pengamanan malam takbiran ini menjadi tanggujawab kita semua, diharapkan personel yang terlibat agar tetap waspada.

Khususnya bagi personel yang melakukan patroli hunting di jalan-jalan yang rawan gangguan kamtibmas.

"Berikan pelayanan prima kepada masyarakat dan perhatikan keselamatan diri masing-masing. Jika ada sesuatu yang menonjol segera melaporkan kepada perwira yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan selanjutnya," pesan Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono.

(tribunlampung.co.id/anung bayuardi)