Dua Siswa SD Lampung Juara Nasional Lego, Deandre-Richie Bangun Elevator Menuju Bulan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua pelajar SD di Lampung berhasil meraih predikat Best of The Best pada kompetisi lego tingkat nasional di Banten, Sabtu (31/8/2019) lalu.

Mereka berhasil mengalahkan 40 tim lain dari berbagai kota di Indonesia.

Adapun nama kejuaraanya adalah 12th CreativKids (CK) National Competition 2019 di Sinarmas World Academy (SWA) CBD Lot XV Cilenggang, Serpong, BSD City, Tangerang, Banten

Lalu seperti apa ceritanya?

Kedua siswa tersebut yakni Deandre Lim Indrawan, siswa kelas II SD Tunas Mekar Indonesia, dan Richie Tovian Lim, siswa kelas III dari SD Fransiskus 2 Rawa Laut.

Mereka didaulat sebagai Best of The Best kategori construction level.

Kategori ini dinilai dari sisi perakitan dinding, suprising rules, stasiun roket, area lift, dan area mars.

Konstruksi itu bisa mereka buat dalam waktu 15 menit 77 detik.

"Kami membangun elevator agar bisa pergi ke bulan," tutur Deandre saat ditemui Tribun yang didampingi sang ibunda, Rabu (4/9/2019), di sekolah TMI.

Deandre memang sudah menyukai lego sejak usia 3 tahun.

