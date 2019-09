Kondisi truk dan bus alami kecelakaan di Way Kanan, Lampung, Senin (16/9/2019). 9 Fakta Truk Tangki vs Bus Rosalia Indah, Tabrakan Maut di Lampung Tewaskan 8 Orang.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Insiden tabrakan maut antara truk tangki vs bus Rosalia Indah terjadi di Way Kanan, Lampung, Senin (16/9/2019).

Sebanyak 8 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut tersebut.

Korban meninggal dalam kecelakaan maut itu termasuk sopir truk tangki.

Berikut, fakta tabrakan maut antara truk tangki vs bus Rosalia di Lampung.

1. Terjadi Senin (16/9/2019) siang

Peristiwa tabrakan maut antara truk vs bus Rosalia Indah terjadi di Jalur Lintas Tengah (Jalinteng) Lampung, Sumatera, Senin, 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Kasatlantas Polres Way Kanan AKP Jafril menceritakan kronologi tabrakan maut truk vs bus Rosalia Indah.

Peristiwa terjadi di kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

2. Bus Oleng

Menurut Jafril, kronologi tabrakan maut truk vs bus Rosalia Indah tersebut berawal ketika mobil bus Rosalia Indah melaju dari arah Blambangan Umpu menuju Way Tuba.