9 Pemuda Digiring Polisi ke Rumah Makan dengan Tangan Terborgol, Jadi Perhatian Warga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Tanggamus akhirnya membeberkan latar belakang dari sembilan pemuda yang diduga terkait dengan perkara narkoba.

Dengan tangan terborgol, ke-9 pemuda menjadi perhatian warga ketika digiring ke salah satu rumah makan di Pringsewu, Kamis (19/9/2019).

Kasatres Narkoba Polres Tanggamus AKP Hendra Gunawan mengungkapkan, kesembilan pemuda itu diamankan dari tiga tempat yang berbeda.

Penangkapan, ungkap Hendra Gunawan, bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan menangkap kelompok pemuda di Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu pukul 07.30 WIB," kata Hendra Gunawan, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Jumat (20/9/2019).

Lima orang di antaranya, lanjut Hendra Gunawan, berinisial AS (30), AT (30), AS (30), SY (30) dan AZ (25).

Kelima pemuda tersebut, terus Hendra Gunawan, diamankan diperkirakan usai menggunakan sabu-sabu.

"Berhasil diamankan barang bukti penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari AS, berupa satu plastik klip berisi sabu, satu pipa kaca/pirek bekas pakai, satu sumbu, tujuh sedotan, dan tiga unit ponsel," jelas Hendra Gunawan.

Kemudian, imbuh Hendra Gunawan, pihaknya melakukan pengembangan kepada kelompok lainnya di Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo pukul 09.00 WIB.

Terdapat tiga orang yang berhasi diamankan yakni GA (30), TJ (30) dan AW (29).