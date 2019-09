BREAKING NEWS - Kecelakaan Maut di Tanjakan Tarahan, Sopir Truk dan 2 Pemotor Meregang Nyawa 

Laporan Wartawan Tribunlampung Dedi sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA – Tiga orang korban meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan lintas Sumatera kilometer 21-22 jalur tanjakan di desa Tarahan kecamatan Katibung Lampung Selatan pada rabu (25/9) pagi.

Kecelakaan melibatkan sebuah truk warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9305 BG yang melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Truk diduga mengalami loss control (rem blong) dan menabrak 2 kendaraan sepeda motor yang melaju didepannya.

Korban meninggal 2 pengendara sepeda motor dan 1 lagi merupakan sopir truk. Kendaraan truk terguling pada badan jalan dengan bagian depannya rusak parah.

Kasat lantas polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Polisi M. Kasyfi Mahardika mengatakan kendaraan truk dikemudikan oleh Eko (25) warga Negeri Katon kabupaten Pesawaran.

Saat melaju pada jalur turun kendaraan mengalami loss kontrol dan melaju dalam kecepatan tinggi. Sopir truk membunyikan klakson panjang.

Kendaraan truk menabrak 4 kendaraan sepeda motor yang melaju didepannya yakni Yamaha NMAX dengan Nopol BE 6593 OF, kemudian Honda Beat dengan nopol 6778 OS, lalu kendaraan Suzuki Thunder dengan Nopol BE 6805 CJ dan kendaraan Honda Beat dengan Nopol BE 2732 AAA.

“Tiga korban meninggal dunia. Selain sopir truk, 2 korban meninggal dunia yakni Sarjak dan Sanaah warga Teluk Betung, Bandar Lampung,” terang AKP M. Kasyfi Mahardika.

Selain 3 korban meninggal dunia, 5 korban mengalami luka berat. Kelimanya yakni Febri dan Lani warga Teluk Betung. Kemudian Defri dan Amir Hamzar serta Dedi warga Lampung Selatan.

“Untuk para korban meninggal dan luka berat dilarikan ke RSUD Abdul Muluk dan RS Graha Husada Bandar Lampung,” kata AKP M. Kasyfi Mahardika.