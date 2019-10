Wakapolres Way Kanan Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan dan jajaran gelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) Ke-91 Tahun 2019, pada Senin (28/10) pukul 07.00 WIB di Lapangan Apel Polres Way Kanan.

Dalam pelaksanaannya, upacara peringatan hari sumpah pemuda dipimpin langsung oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan dan dihadiri pejabat utama, para Kapolsek, personil Polres Way Kanan dan jajaran serta ASN Polres Way Kanan.

Upacara peringatan hari sumpah pemuda ditandai dengan pembacaan teks pancasila, pembacaan teks Undang-Undang Tahun 1945 dan pembacaan teks keputusan kongres pemuda Indonesia tahun 1928.

Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia menyebutkan, peringatan hari sumpah pemuda yang ke 91, kali ini mengambil tema "Bersatu Kita Maju".

Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda.

Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Selain itu, pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam amanatnya pun berpesan kepada para pemuda agar dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang positif.

Lebih Lanjut, Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)