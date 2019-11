Anggota Polres Way Kanan Latihan Bela Diri Tongkat Polri 

TRIBUNLAMPUNG.Co.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam rangka melatih kesigapan dalam bertugas personel Polres Way Kanan meningkatkan kemampuan bela diri tongkat Polri di halaman apel Polres Way Kanan, Selasa (5/11/2019).



Latihan bela diri tongkat Polri diikuti oleh semua personel Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin.

Pada kesempatan tersebut pelatihan tongkat Polri sebagai Instruktur dari Polres Way Kanan oleh Brigadir Shindu Andrea Bakti memberikan gerakan pemanasan kemudian dilanjutkan dengan gerakan fungsi pertahanan maupun saat menyerang dalam penggunaan tongkat Polri untuk melumpuhkan lawan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabag Sumda Kompol Martaudin menjelaskan personel dilatih agar memahami gerakan cara memukul menggunakan tongkat, menangkis mengunakan tongkat serta bagaimana membawa tahanan membawa tongkat polri, harus dikuasai.

Sementara dalam bela diri tongkat Polri ini, di Kepolisian terdapat gerakan-gerakan dalam memanfaatkan tongkat.

Gerakan itu bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh, namun ada fungsi bertahan dan menyerang.

“Semoga, dengan kita melaksanakan latihan bela diri secara rutin, maka sangat baik untuk menjaga kesehatan badan selain itu kita dapat mengingat kembali gerakan-gerakan reflek bela diri yang kita peroleh dari lembaga pendidikan sehingga kita selalu siap dalam melaksanakan tugas di lapangan” Imbuh Kabagsumda. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)