Urutan Pakai Skincare Agar Hasilnya Maksimal 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah tahu belum, bahwa urutan pemakaian skincare ternyata dapat mempengaruhi hasil.

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Shereene Idriss dokter kulit kosmetik dari New York dan pengajar dermatologi di Icahn School of Medicine, AS mengatakan "Cara pemakaian skincare dilapis-lapis di wajah itu penting," katanya.

Dari beragam jenis produk, mulai dari pelembab, toner, essence, serum, hingga exfoliator, mungkin kita akan bingung harus mulai dari mana.

Kamu mungkin pernah mendengar orang merekomendasikan pemakaian produk perawatan wajah dari yang tekstur tipis ke lebih tebal.

Hal tersebut bukan mitos.

“Selalu aplikasikan produk dari yang paling tipis ke yang paling tebal, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari masing-masing produk perawatan,” kata Idriss kepada HuffPost.

Selain itu, pilih produk yang sesuai dengan jenis kulit semua orang dan menargetkan masalah khusus.

“Di pagi hari, kami menyarankan menggunakan produk yang akan mencegah kerusakan serta melindungi kulit dari polusi,” kata pakar estetika Kate Kerr.

“Di malam hari, bisa menggunakan lebih banyak produk. Namun, untuk penderita jerawat atau yang mengalami pigmentasi, pakai produk yang menargetkan hal-hal itu di pagi hari dan sepanjang hari untuk membantu koreksi [kulit]. Pencegahan, perlindungan dan koreksi adalah apa yang selalu saya resepkan untuk klien saya," katanya.

Rutinitas mngaplikasikan produk skincare Kebutuhan perawatan kulit setiap orang berbeda-beda.

Berikut ini pedoman umum penggunaan produk skincare pada pagi hari dan malam hari.

Jika kamu memiliki permasalahan kulit yang spesifik bisa langsung konsultasi pada dokter. Rutinitas produk yang digunakan pada pagi hari

1. Pembersih wajah

2. Setting spray/ face mist

3. Serum

4. Pelembab

5. Sunscreen/Sun Protection Factor (SPF)

Rutinitas skincare yang digunakan pada malam hari

1. Pembersih wajah (lakukan pembersihan wajah dua kali, menggunakan make up remover dan sabun cuci muka)

2. Spray/ face mist

3. Acid pad, toner, atau chemical exfoliant

4. Retinol, jika menggunakan (tidak digunakan pada malam yang bersaaan dengan produk yang mengandung acid)

5. Serum

6. Pelembab atau minyak

Produk dan Cara Menggunakannya

Pembersih

Kerr merekomendasikan untuk selalu melakukan pembersihan ganda (double cleansing).

Dimulai dengan pembersih berbasis gel untuk kulit berminyak dan normal, dan pembersih yang lembut untuk kulit kering.

Selanjutnya bersihkan menggunakan pembersih berbasis asam.

Menurut dia, pembersih berbasis asam dapat meningkatkan pergantian sel dan menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit.

Di pagi hari, Kerr merekomendasikan pembersih ringan, yang juga akan menjadi pembersih kedua di malam hari.

Spray/ face mist

Kedua hal ini tidak selalu disebut dalam rutinitas sincare, namun, penelitian menyatakan bahwa face mist dapat membantu melembabkan kulit.