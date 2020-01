Tahun Baru di Pulau Tegal Mas, Ada DJ Sisi Hatang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pulau Tegal Mas bisa dijadikan salah satu tempat pilihan untuk menikmati momen pergantian tahun.

Ada beragam hiburan menarik yang ditawarkan di Pulau Tegal Mas. Salah satunya adalah mendatangkan DJ kenamaan asal ibu kota, Sisi Hatang.

Selain itu, akan ada live music, special performance Resident DJ Tegal Mas Aldo, saksofon, hingga dinner night.

General Manager Tegal Mas Aldo MH mengatakan, pengunjung on the spot bisa mendatangi Pulau Tegal Mas menggunakan kapal nelayan di Dermaga Putra Mutun.

"Bagi yang ingin berkunjung secara on the spot ke Tegal Mas Island bisa negosiasi dengan kapal nelayan untuk penyeberangan," terang Aldo kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (29/12/2019).

Aldo menjelaskan, Tegal Mas hanya mengakomodasi pengunjung yang mengambil paket menginap.

"Bakal ada perayaan kembang api juga di malam pergantian tahun ini," tambahnya.

HTM on the spot Rp 100 ribu per pengunjung di malam tahun baru.

"Kedatangan jam 7-8 malam. Jam 1 (dini hari) sudah kembali lagi ke Mutun," ujar Aldo.

Bagi yang sudah mengambil paket menginap, terusnya, akan mendapatkan fasilitas kamar sesuai pesanan, include kapal PP menyeberang melalui Dermaga Putra Mutun, snorkeling, dan sarapan di Pulau Tegal Mas.