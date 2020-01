Hadapi Tantangan Era Digital, UTI Lampung Gelar Seminar Internasional Pembangunan Ekonomi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Lampung menggelar acara seminar internasional pembangunan ekonomi (economic development) yang bertajuk 'The Impact of Digital era on society and Economic Development'.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gelanggang Mahasiswa Dr HM Nasrullah, Selasa (21/1/2020).

Adapun pembicara kunci (Keynote Speaker) dalam kegiatan tersebut adalah Dr HM Nasrullah Yusuf, selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia (UTI).

HM Nasrullah Yusuf tak sendiri dan ditemani 2 pembicara dari Malaysia (Plenary Speakers) yaitu Prof. Dr. M. Syukri Salleh (Universitas Sains Malaysia), Dr. Shahir Akram Hasan (Universitas Sains Malaysia), serta Dr. H. Didin Muhafidin, S.Ip., M.Si. (Rector of Al-Ghifari University).

Kepada awak media Nasrullah Yusuf menyampaikan, tujuan dari seminar tersebut untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan ekonomi di era revolusi industri.

"Melalui seminar economic development ini menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Kita mengharapkan mahasiswa memiliki wawasan lain yang sebelumnya wawasan teknologi dan industri. tetapi juga bagaimana wawasan ekonomi, kapitalis, liberal,sosial dan lainnya. Sekarang masuk islamic development dari University Sains Malaysia menjelaskan ekonomi syariah sebagai suatu kelengkapan di dalam pembangunan ekonomi," jelasnya.

Dengan diadakannya seminar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam berbisnis.

"Kita harapkan mahasiswa Teknokrat memiliki wawasan luas mengenai ekonomi bisnis usaha mikro baik itu secara syariah maupun referensi mereka dalam bertindak," kata Nasrullah Yusuf yang juga sebagai Wakil Forum Rektor Indonesia ini.

Nasrullah Yusuf dalam sambutan berbahasa inggris juga mengatakan sejumlah prestasi yang berhasil diraih oleh Universitas Teknokrat Indonesia baik prestasi akademik dan non akademik.

Prestasi yang diraih oleh Teknokrat mulai dari tingkat regional, nasional dan internasional.