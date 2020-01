Seusai 6 Jam Diperiksa KPK, Istri Bupati Agung Lambaikan Tangan ke Awak Media

Mobil Toyota Fortuner B 2799 IF yang ditumpangi istri dan ibu Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara keluar dari parkiran gedung BPKP Lampung, Sabtu (25/1/2020). Sebanyak tujuh saksi diperiksa penyidik KPK, termasuk anggota keluarga Agung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sudah enam jam berlalu, penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) belum juga selesai memeriksa saksi-saksi terkait tersangka Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Pemeriksaan berlangsung di gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung di Jalan Basuki Rahmat, Bandar Lampung, Sabtu (25/1/2020) sejak pukul 10.00 WIB.

Sekitar pukul 13.20 WIB, ada beberapa kendaraan terlihat di kantor BPKP saat pemeriksaan sedang berlangsung.

Terpantau ada tiga mobil, yakni Toyota Kijang Innova BE 1192 CN, Toyota Kijang Innova BE 1482 YH, dan Toyota Fortuner B 2799 IF.

Ketiganya diduga milik keluarga Agung.

Namun, hanya Fortuner yang terlihat keluar masuk selama pemeriksaan berlangsung.

Kendaraan ini ditumpangi empat orang, terdiri dari satu pria dan tiga wanita.

Diduga, dari ketiga perempuan tersebut terdapat istri dan ibu kandung Agung.

Mereka menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.56 WIB.

Setelah dua jam berlalu, Fortuner keluar bersama empat penumpang.