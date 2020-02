Maia Estianty Santap Sayuran Termahal Berlapis Daun Emas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Maia Estianty menjadi musisi yang dikenal tajir melintir.

Pasalnya, selain eksis di dunia hiburan, Maia Estianty diketahui memiliki kerajaan bisnis.

Bisnis yang dimiliki Maia Estianty bergerak di bidang entertainment, kuliner, fashion, kecantikan, hingga properti.

Kehidupannya semakin gemerlap sejak menikah dengan pengusaha kaya raya Irwan Mussry pada Oktober 2018 lalu.

Maia Estianty kerap tampil nyentrik dengan fashion item mewah, hingga plesiran ke luar negeri.

• Ketika Maia Estianty Sebut Nama Asli Mulan Jameela di Acara Indonesian Idol

• Maia Estianty Rayakan Ultah, Intip Hadiah Mewah dari Irwan Mussry

• Polisi Ungkap Keberadaan Suami Karen Pooroe Arya Satria saat Zefania Jatuh dari Apartemen

• Mulan Jameela Cecar Dirut PGN dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI

Tak hanya itu, makanan yang disantapnya pun berhasil buat orang tertegun.

Dilansir Grid.ID dari unggahan Instagram Story @maiaestiantyreal pada Kamis (6/2/2020), Maia kepergok menyantap kaviar, atau telur ikan termahal di dunia.

Sebelumnya, Maia juga diketahui pernah mengkonsumsi telur ikan termahal di dunia saat berada di dalam kabin pesawat kelas satu.

Telur ikan ini memiliki harga hingga ratusan juta rupiah.

Melansir laman Serious Eats, harga per 50 gram kaviar dengan kualitas standar bisa mencapai 481 dollar AS.

Harga kaviar dengan kualitas standar ini setara dengan Rp 7 juta.