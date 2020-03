Artis Tara Basro Unggah Foto Perlihatkan Lipatan di Perut: Gue Bangga Akan Itu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Tara Basro memperlihatkan bentuk perutnya dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram dan Twitter pribadinya.

Foto itu memperlihatkan lipatan perut Tara Basro.

Meski begitu, Tara Basro mengaku mencintai tubuhnya.

Keputusan berani artis peran Tara Basro mengunggah foto tubuhnya yang curvy, meraih simpati dari warganet.

Ia dianggap mampu menyebarkan semangat cinta pada tubuh sendiri.

Foto Tara memperlihatkan tubuhnya yang berisi, bahkan memiliki lipatan perut, dibagikan di akun Instagram dan Twitter-nya.

Tara pun mendapatkan banyak respons positif dari para pengikutnya, yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan selebritas.

Tara Basro. (instagram/tarabasro)

Satu di antaranya Nadine Alexandra Dewi yang memuji unggahan Tara.

“Speechless thank you for such an amazing reminder! Your self love is beautiful to witness,” ujar akun @nadinealexandradewi.

“Terima kasih, Mbak Tara. Saya merasa dimengerti,” ujar akun @tyaskinan.