Honda CR-V menabrak median jalan di flyover Ki Maja-Ratu Dibalau, Way Halim, Bandar Lampung, hingga mengalami kerusakan, Rabu (25/3/2020). Honda CR-V Tabrak Median Jalan Flyover Way Halim, Pengemudi Disebut Alami Luka Serius

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dari arah Way Kandis menuju Way Halim, mobil Honda CR-V warna silver bernopol BE 1768 BO meluncur dengan kecepatan tinggi.

Anton warga sekitar menyebutkan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dari Way Kandis menuju Way Halim.

"Udah kenceng turunan juga kan flyovernya mungkin labas jadi nabrak median," katanya Rabu 25 Maret 2020.

Anton sendiri tak mengetahui secara persis kejadian tersebut berlangsung.

"Tapi mobil itu rusak semua kaca-kaca pecah, bemper bagian kanan rusak parah dan terguling masuk halaman ruko," bebernya.

• BREAKING NEWS Honda CR-V Tabrak Median Jalan Flyover Way Halim hingga Terguling

• BREAKING NEWS Fuso Bermuatan Pakan Sapi Tabrak Pembatas Flyover MBK

• Mulai Besok ASN di Lampung Selatan Kerja dari Rumah

• Hindari Corona, Top Up Saldo e-Toll di Gerbang Tol Ditiadakan

Anton pun menuturkan jika korban tidak mengalami luka serius.

"Mobilnya ada air bagnya jadi selamat orangnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, diseruduk mobil, median jalan Kimaja flyover Way Halim rusak, Rabu 25 Maret 2020.

Informasi yang dihimpun kerusakan ini lantaran ditabrak oleh satu unit mobil Honda CRV warna silver bernopol BE 1768 BO.

Akibat kecelakaan ini median flyover mengalami kerusakan.