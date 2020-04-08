Lagu Nissa Sabyan

Download Lagu Rohman Ya Rohman MP3 Nissa Sabyan, Video Klip Rohman Ya Rohman Lagu Terpopuler 2020

cara unduh atau download lagu Rohman Ya Rohman dinyanyikan Nissa Sabyan, simak juga lirik lagu Rohman Ya Rohman dan video klip Rohman Ya Rohman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Rohman Ya Rohman dinyanyikan Nissa Sabyan dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Rohman Ya Rohman dan video klip Rohman Ya Rohman dalam artikel ini.

Berikut lirik Rohman Ya Rohman - Nissa Sabyan

Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn

Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn

Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn

Lillâh lillâh yahfû amalî lillâh
Wa lihifdhi kitâbillâh
Min awwali bismillâh
Lilkhotmi wa lirridlwân

Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn

Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn

Yâ nûr.. Yâ nûr..
Yâ muhkamu yâ tanzîl
Li Muhammadin 'an Jibrîl
Min robbil 'arsyi dalîl
Lil'âlami wal insân

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Tags
Download Lagu Rohman Ya Rohman MP3
Nissa Sabyan
Video Klip Rohman Ya Rohman
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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