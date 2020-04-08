Lagu Nissa Sabyan
Download Lagu Rohman Ya Rohman MP3 Nissa Sabyan, Video Klip Rohman Ya Rohman Lagu Terpopuler 2020
cara unduh atau download lagu Rohman Ya Rohman dinyanyikan Nissa Sabyan, simak juga lirik lagu Rohman Ya Rohman dan video klip Rohman Ya Rohman
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Rohman Ya Rohman dinyanyikan Nissa Sabyan dalam MP3 lagu terpopuler 2020.
Simak juga lirik lagu Rohman Ya Rohman dan video klip Rohman Ya Rohman dalam artikel ini.
Berikut lirik Rohman Ya Rohman - Nissa Sabyan
Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn
Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn
Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn
Lillâh lillâh yahfû amalî lillâh
Wa lihifdhi kitâbillâh
Min awwali bismillâh
Lilkhotmi wa lirridlwân
Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn
Rohmân yâ Rohmân sâ'idnî yâ Rohmân
Isyroh shodrî Qur-ân
Imla, qolbî Qur-ãn
Washlih hayâtî Qur-ãn
Yâ nûr.. Yâ nûr..
Yâ muhkamu yâ tanzîl
Li Muhammadin 'an Jibrîl
Min robbil 'arsyi dalîl
Lil'âlami wal insân
|Download Lagu Al Wabaa' MP3 Nissa Sabyan, Video Klip Al Wabaa' Lagu Terpopuler 2020
|Download Nissa Sabyan MP3 Lagu Religi Full Album 15 Lagu Video YouTube
|Atouna El Toufoule Nissa Sabyan, Download Gudang Lagu Religi MP3 dan Video Lagu Islami
|Download Lagu Ya Asyiqol Musthofa Nissa Sabyan, Gudang Lagu MP3
|Download Lagu Nissa Sabyan Ya Asyiqol Musthofa, Gudang Lagu