Download MP3 Lagu Cukup Sudah Glenn Fredly, Dilengkapi Video Klip YouTube Cukup Sudah

Cukup sudah, cukup sudah, cukup sudah, cukup



Aku sayang kamu



Cukup sudah, cukup sudah, cukup sudah, cukup



Aku sayang kamu

Kau memang cantik dan juga lucu



Kau membuatku tidur tak tentu



Dua tahun kumenutup buku



Tiada yang lain, hanyalah dirimu

'Ku sabar slalu, kuhitung hari-hari



Kau yang tak tau, dan yang tak pernah mau tau



Terlalu lama 'ku jadi sahabatmu



Kapankah aku jadi kekasihmu?

Dengar suaraku, lihatlah diriku



Dengar ucapanku, dan senyumlah padaku



Cukup, sudah, sudah cukup, batas, batas waktu



Pergilah dariku



Lama, terlalu-lalu lama



Seolah bagaikan buang waktu saja



Gong-gong berbunyi dan waktu terus berganti



Janganlah kau datang kembali

One check, two check, three check, four



Brutish girl, what ya looking for?



If you're looking for love, uh-uh, no more



Step back to no one, I close the door



Do dat do dat, do do dat dat dat



Do exactly the things that I told yo friends



Do dat do dat, do do dat dat dat



Do dat do dat, do do dat dat dat

Untuk jadi



Kekasihku

