VIDEO Alami Keguguran, Artika Sari Devi Curhat Pilu: Jantungmu Berhenti Berdetak Anakku Sayang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Artika Sari Devi mengalami keguguran anak ketiga.

Kabar duka itu disampaikan Miss Universe 2006 itu di akun Instagram miliknya.

Pada postingan di Insta Story-nya, Artika Sari Devi mengunggah foto hasil USG.

Ia terlebih dahulu memposting layar hitam bertuliskan kabar kesedihan itu.

Istri dari Baim itu juga mengungkapkan kesedihannya kehilangan calon anak ketiganya itu.

"When you dream of something so long and it's taken from u in the blink of an eye

It hurts," tulisnya.

(Ketika Anda memimpikan sesuatu yang begitu lama dan itu diambil dari Anda dalam sekejap mata

Itu menyakitkan)

Artika Sari Devi juga menyertakan kutipan ayat di Al Quran.