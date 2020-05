Jelang Lebaran Harga Daging Sapi dan Ayam Naik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Jelang Idul Fitri bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional mengalami kenaikan harga. Kenaikan tertinggi terjadi pada ayam.

Pedagang Ayam Pasar Pasir Gintung Tentrem mengatakan, harga ayam mengalami kenaikan rata-rata Rp 8 ribuan per kg. Contohnya ayam ukuran 1 kg dari Rp 17.600 menjadi Rp 26.100 per kg.

Kenaikan harga ini karena mendekati Idul Fitri. Selain itu kenaikan harga ini juga untuk menutupi kerugian akibat ayam yang sempat diobral murah sebelum puasa.

Kenaikan harga ini membuat pembeli makin sepi. Ada juga pembeli yang datang namun tidak jadi membeli karena harganya yang mahal.

"Malahan ada pembeli yang marah waktu tahu harga ayam mahal. Mereka tahunya harga ayam masih murah," ujar Tentrem, Sabtu (16/5)

Selain ayam, harga daging sapi di Pasar Pasir Gintung juga naik sejak awal puasa. Dari Rp 110 ribu per kg menjadi Rp 120 ribu per kg. Diperkirakan, harga makin naik hingga Rp 140 ribu per kg mendekati Lebaran.

"Harga naik karena mendekati Idul Fitri. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau mendekati Idul Fitri pasti naik. Kalau sudah lewat Idul Fitri pasti normal lagi harganya," urai Pedagang Daging Sapi Pasar Pasir Gintung Nepi.

Meskipun harga daging sapi naik, lanjut Nepi, pembeli tetap ramai. Setiap hari Nepi menjual daging dari satu ekor sapi utuh dan selalu habis terjual.

Harga bawang merah dan cabai rawit disini juga mengalami kenaikan. Bawang merah dari Rp 50 ribu menjadi Rp 60 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit dari Rp 30 menjadi Rp 35 per kg.

"Harga bawang merah dan cabai rawit naik karena mendekati Lebaran. Sudah biasa kalau mendekati Lebaran pasti ada yang naik," ujar Salah Seorang Pedagang Pasar Pasir Gintung Pak De Bro.