VIDEO Artis Shandy Aulia Marah saat Tahu Suaminya Cuci Uang Pakai Alkohol

Pada tahun 2011 silam, Shandy menikah dengan pengusaha kaya David Herbowo.

Suaminya merupakan putra dari salah satu konglomerat yang memiliki perusahaan konstruksi terkenal di Jakarta.

Walau demikian, David nampaknya jarng sekali menampakkan kekayaannya seperti menggunggah barang-barang mewah.

Kehidupan David dan Shandy memang dikenal sangat harmonis.

David bahkan memperlakukannya bak ratu dikutip dari Nakita.id.

Shandy pun sempat terpana lantaran suaminya dengan senang hati menyetrika baju Shandy saat berlibur di luar negeri.

Namun, Shandy menceritakan sifat lain suaminya yang membuatnya kesal gara-gara terlalu parno dengan virus corona di kanal YouTube Titi dan Tian, Jumat (15/5/2020).

"My husband become psycho abis tau nggak! Asli, gue orang yang bersihan, tapi David tu kayak, gue tuh sampe berantem gara-gara kebersihan sama dia. Emang sih Covid, David tu doing something yang buat gue kesel banget," ucap Shandy.

Kala itu, Shandy melihat bahwa suaminya mencuci uang dengan alkohol.