VIDEO Baby Margaretha Ternyata Punya Anak Gadis Cantik Yang Tak Banyak Diketahui Publik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski telah berkarier sejak tahun 2009 di industri hiburan tanah air, kehidupan pribadi artis peran Baby Margaretha ternyata tak banyak diketahui publik.

Mantan kekasih Chand Kelvin ini telah memiliki seorang putra dari pernikahannya dengan pria bule asal Australia bernama Christian Bradach pada April tahun 2018 silam.

Namun selain anak laki-laki ternyata Baby Margaretha juga memiliki anak perempuan.

Anak perempuannya baru saja lulus SMP beberapa waktu lalu.

Putri pertama Baby Margaretha diketahui bernama Yasyfa Az Zahra.

Yasyfa diketahui berusia 15 tahun dan sudah akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA)."Congratulation to our Wonderful Daughter

for your graduation at Junior High School

We wish you all the Best and

Good Luck for your Next Challenge at Senior High school..



Our special Thank goes to all teachers & members of Lab School administration.." tulis Baby di keterangan fotonya.

Jika ditelusuri, Baby Margaretha tak merahasiakan sosok putrinya.