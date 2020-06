Atur Asupan Gula, Garam, dan Lemak Agar Terhindar dari Penyakit Degeneratif

Tangkap Layar NutriClass Health and Nutrition Webinar Series for Media

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Zaman sekarang, banyak orang masih usia produktif terkena penyakit degeneratif atau kronis, seperti Stroke, Jantung Hipertensi, dan Diabetes.

Certified Nutrition and Wellness Consultant Nutrifood Moch Aldis Ruslialdi SKM CNWC mengatakan, keempat penyakit tersebut adalah empat penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

Di antara empat penyakit itu yang paling tinggi adalah Stroke.

Sebelum empat penyakit degeneratif tersebut terjadi ada namanya sindrom metabolik.

Namun sindrom metabolik bukan penyakit, melainkan gejala atau penanda.

Di mana kalau memiliki tiga penanda berarti sudah mengalami gangguan sindrom metabolik

"Kalau kita sudah mengalami gangguan sindrom metabolik, dalam hitungan tahun saja kita sudah bisa terkena penyakit degeneratif yang sudah saya sebutkan tadi," ujar Aldis dalam NutriClass Health and Nutrition Webinar Series for Media dengan tema Managing Sugar, Salt, and Fat Intake, Selasa (16/6/2020).

Sindrom metabolik tersebut di antaranya Trigelycerides (TG) yang tinggi, tekanan darah yang tinggi (baik sistole maupun diastole), gula darah yang tinggi, kolesterol baik yang rendah, dan perut buncit.

Jadi kalau selama ini ada yang berpikiran perut buncit adalah positif, mulai sekarang buang jauh-jauh pikiran itu.

Bagaimana cara memperbaiki gangguan sistem metabolik?