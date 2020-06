Diskes Dua Kali Rapid Test Personel Polres Way Kanan Hasilnya Non Reaktif

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung dan Dandim 0427 Way Kanan Letkol Czi Komara menunjukkan hasil rapid test yang non reaktif

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona, sebanyak 20 personel Polres Way Kanan menjalani rapid test untuk kedua kalinya yang berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Rabu (17/6/2020).

Pelaksanaan rapid test dilakukan di Mako Polres Way Kanan dilakukan oleh 6 Orang Tenaga Medis Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan bersama Urkes Polres Way Kanan.

Namun sebelumnya dalam rapid test pertama digelar pada Jumat (5/6/2020) lalu terhadap 20 anggota Polres Way Kanan dengan hasil non reaktif.

Kemudian untuk memastikan langkah selanjutnya, berdasarkan rapid tes kedua terhadap 20 anggota Polres Way Kanan dan Dandim Way Kanan, hasilnya non reaktif (semua negatif).

Disampaikan Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung bahwa kegiatan rapid test hari ini bertujuan sebagai langkah antisipasi dan deteksi dini penyebaran Covid-19 bagi anggota Polres Way Kanan.

Binsar mengatakan dalam menghadapi new normal, kedisiplinan kita semua dalam pandemi Covid-19 ini merupakan kunci pencegahan penyebaran, kita lakukan rapid test hari ini sebagai upaya deteksi dini pencegahan penyebaran Covid-19 bagi anggota sebab aspek kesehatan tetap paling depan. Agar kita bisa beraktivitas tapi kesehatan tetap terjaga.

• Tak Ada Kasus Corona Baru 2 Hari Terakhir di Lampung, Tim Gugus Tugas Akan Gelar Rapid Test Massal

• Cerita Warga Perum Nunyai Jaya Gagas Jumat Peduli, Distribusikan Sembako Bagi yang Terdampak Corona

• Agung Bantah Terima Gratifikasi di Sidang Pembelaan: Saya Gak Makan Nangka tapi Saya Makan Getahnya

"Hasil tes semua anggota negatif. Namun saya meminta anggota tetap mengedepankan protokol kesehatan, baik saat menjalankan tugas maupun saat lepas dinas," ucapnya.

Pada kesempatan ini hadir pula Komandan Kodim 0427 Way Kanan Letkol CZi Komara melakukan rapid test bersama Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung.

Sementara untuk jajaran anggota di polsek akan dilakukan rapid test apabila ada anggota yang kontak langsung dengan pasien positif Covid-19. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)