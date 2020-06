VIDEO Putri Anjasmara Tak Ingin Ikuti Jejak Orangtua Jadi Artis, Ini Alasan Dian Nitami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube putri sulung Anjasmara dan Dian Nitami kini telah tumbuh menjadi remaja cantik.

Sasikirana Zahrani Asmara gadis kelahiran tahun 2003 ini beberapa waktu lalu juga baru merayaan kelulusannya dari Mentari International School Jakarta.

Sebelum melakukan pemotretan kelulusan, Sasikirana menjalani wisuda online di rumah.

Dian Nitami dan Anjasmara kompak membagikan prosesi wisuda yang dijalani putri sulung mereka itu.

"Congratulation my pretty girl.. (Selamat gadis cantikku)

i have no words to describe how proud i am..

(aku tak tahu harus bilang apa untuk mengungkapkan betapa bangganya aku)

Tonton video beritanya si bawah ini.

how happy i am ..

(betapa aku bahagia)

and how gratefull i am to be your mom..

(dan betapa aku bersyukur menjadi Ibumu..)

i love you baby girl..

(aku sayang kamu anak gadisku..)

Class of 2020 is special in every way..

(Angkatan 2020 sangat spesial)

and you are always special for ayah and ibu..

(dan kamu juga spesial bagi Ayah dan Ibu)

pretty baby girl..," tulis Dian Nitami di sejumlah potret kelulusan putrinya.