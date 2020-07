VIDEO Nikita Willy Dilamar Indra Priawan, Intip Potret Travelling Pasangan Ini ke Berbagai Negara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pesinetron Nikita Willy dilamar Indra Priawan, intip 5 potret travelling keduanya ke berbagai negara di dunia. Pamerkan potret romantis dengan latar pemandangan indah.

Jalinan asmara Nikita Willy dengan pengusaha muda Indra Priawan Djokosoetono sempat dikabarkan telah kandas.

Namun tak berselang lama Nikita justru memamerkan potret dengan cincin di jari manisnya dan mengatakan telah dilamar Indra.

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

Three days ago you asked me to be your world.

Both times i said YES" tulis Nikita di unggahannya, Selasa (30/06/2020).

Nikita dan Indra telah menjalin asmara sejak 2016 silam.

Keduanya kerap mengunggah potret travelling bersama ke berbagai negara di luar negeri.

TribunStyle himpun 5 potret travelling romantis dan unik Nikita Willy bersama Indra Priawan.