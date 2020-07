Barang bukti yang diamankan. Polisi Temukan Sabu di Kotak Permen dari Lapas Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Hasil penggeledahan badan serta pakaian juga tempat tertutup lainnya di beberapa kamar diketemukan benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu.

Yaitu pada kamar No 30 Blok A di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan yang dihuni BR Alias Mangku Tihang.

Diketemukan barang bukti di dalam lemari plastik berupa satu bungkusan kantong plastik warna bening yang didalamnya satu buah kotak permen “Mentos” warna hijau yang didalamnya terdapat tiga bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Serta lima bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih yang diduga jenis Narkotika jenis sabu sobekan tissue warna putih.

Selanjutnya 1 (satu) buah kotak Headset warna hitam yang didalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening.

Lalu 1 (satu) lembar plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bilah senjata tajam , 4 (empat) unit Handphone, sehingga untuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 18,75 gram.

Ringkus 7 Napi

Satresnarkoba Polres Way Kanan ungkap kasus pelaku peredaran dan atau penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu dengan meringkus tujuh Narapidana (warga binaan pemasyarakatan) Lapas Kelas II B Kabupaten Way Kanan.

Tujuh tersangka yang juga warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Kabupaten Way Kanan yakni berinisial BR Alias Mangku Tihang (49), warga Kampung Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Kamar No: 13 Blok B Rajawali).

Kemudian EJ (35) warga Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, JAP ( 40) warga Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabuapaten Way Kanan.