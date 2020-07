Drakorindo, Download Drakor Flower of Evil, Streaming Drama Korea Lee Joon Gi dan Moon Chae Won

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Joon Gi dan Moon Chae Won dalam drama Korea Flower of Evil, berikut sinopsis Flower of Evil dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Flower of Evil.

Bagaimanakah sinopsis Flower of Evil?

Flower of Evil adalah drama Korea Selatan yang memasangkan kembali Lee Joon Gi dan Moon Chae Won.

Lee Joon Gi dan Moon Chae Won sebelumnya pernah bersama-sama berperan dalam drama berjudul Criminal Minds tahun 2017.

Pada drama Flower of Evil, keduanya dikisahkan memiliki dua latar belakang yang berbeda.

Lee Joon Gi disebutkan sebagai suami yang memiliki catatan kriminal di masa lalu.

Sedangkan, Moon Chae Won adalah istri Lee Joon Gi yang merupakan detektif pembunuhan.

Drama ini tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 22.50 mulai 22 Juli 2020.

Drama ini disutradarai oleh Kim Cheol Kyu dan ditulis oleh Yoo Jung Hee.

• Drakorindo, Download Drakor She Knows Everything, Streaming Drama Korea Kang Sung Yeon & Jo Han Sun

Sinopsis Flower of Evil menceritakan tentang Cha Ji Won (Moon Chae Won) adalah seorang detektif.