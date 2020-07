Warga OKU Ditangkap karena Curi Truk di Way Kanan

Dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BARADATU - Anggota Reskrim Polsek Baradatu mengamankan satu orang diduga pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) dump truck Mitsubishi Colt Diesel di Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Minggu (19/7/2020).

Pelaku berinisial RA (49), warga Jalan Imam Bonjol Dusun Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Baradatu Kompol Mulyadi menerangkan kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu Endang Junaidi bangun tidur mendapati truk warna kuning nopol BE 9264 CO milik Alwiyan (52), warga Kampung Banjar Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sudah tidak ada lagi di dalam garasi.

Ia langsung menemui Afrizal (38) selaku sopir.

Sedangkan kunci mobil masih dipegang oleh Afrizal.

Keduanya langsung melapor ke Polsek Baradatu.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 200 juta.

Pelaku ditangkap pada hari Jumat, 17 Juli 2020) sekitar pukul 09.00 WIB di Perum Bungur Desa Suka Jadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumsel.

Petugas yang mendapatkan informasi kemudian langsung menuju ke lokasi dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Pelaku diamankan dan dibawa menuju Polres Way Kanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Pelaku melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara. (Tribun lampung.co.id)/Anung Bayuardi)